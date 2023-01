Aulas de inglês a partir do 1º ano devem voltar em 2024 em Americana

A Prefeitura de Americana prevê retomar o ensino de inglês para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental no início de 2024. A medida deverá ser possível graças ao concurso público marcado para este mês.

As informações foram reveladas pela Secretaria de Educação em resposta a um requerimento do vereador Marschelo Meche (PL).

Atualmente, a rede municipal oferece aulas de língua inglesa apenas para estudantes do 6º ao 9º ano, em atendimento à lei federal que estabelece as Diretrizes e Base da Educação Nacional.

Conforme a secretaria informou ao LIBERAL, já houve ensino de inglês para alunos do 1º ao 5º ano entre 2003 e 2017, mas, após esse período, teve uma pausa temporária no serviço devido às “dificuldades enfrentadas pelo município em relação à recomposição de recursos humanos”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Oferecer ensino público de qualidade é uma das determinações do prefeito Chico Sardelli (PV) para a Secretaria de Educação, e o ensino de língua inglesa desde os anos iniciais é uma de nossas metas dentro do planejamento para os próximos anos”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O concurso público da prefeitura, cujas provas estão marcadas para os dias 22 e 29 deste mês, possui três vagas para professor de inglês, além do chamado “cadastro de reserva”, pelo qual outros profissionais podem ser convocados a depender da demanda.

Com a contratação de novos docentes, abre-se caminho para a ampliação das aulas de inglês para todo o ensino fundamental.

“É muito importante para o desenvolvimento da criança, e hoje é uma língua universal. Tudo aquilo que pudermos fazer para dar o melhor para os nossos estudantes, nós vamos fazer”, disse o prefeito.

Em seu requerimento, Meche questionava se a prefeitura estava colocando em prática a lei 6.647, de 2022, que sugere a inclusão da língua inglesa na grade curricular a partir do 1º ano – o texto não impõe obrigatoriedade.

CONCURSO. Educação é um dos focos do concurso público, que também abrange outras secretarias do Executivo. Ao todo, há 98 vagas para 92 cargos diferentes, que exigem desde ensino fundamental completo até superior. As inscrições já estão encerradas.