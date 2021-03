Áudio viralizado sobre lockdown não trata de Americana

Um áudio que viralizou em grupos de WhatsApp de Americana nesta quarta-feira (17), sobre um suposto lockdown a partir da próxima sexta-feira (19), não trata a respeito da cidade. Não há nenhum lockdown ou medida mais restritiva anunciada pela Prefeitura de Americana.

Diversos leitores do LIBERAL entraram em contato com a redação para confirmar se o áudio era real. Apesar de não ter a origem determinada até o momento, a prefeitura confirmou que não envolve Americana.

Na mensagem, um homem diz que participou de uma reunião entre o prefeito – que não tem o nome citado – e o sindicato, onde teria sido informado sobre o fechamento de supermercados e postos de gasolina durante sábado e domingo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

É dito que esses estabelecimentos só reabriram na segunda-feira e que apenas farmácias e hospitais permaneceriam funcionando. Quem saísse na rua seria multado em R$ 500. Nada disso se aplica a Americana.

Debate entre prefeitos



A possibilidade de se discutir um lockdown na RMC (Região Metropolitana de Campinas) foi levantada nesta terça-feira (16) durante reunião entre os 20 prefeitos das cidades que compõem a região. No entanto, o grupo decidiu aguardar as estatísticas referentes a fase emergencial do Plano São Paulo.

Uma nova reunião está agendada para a manhã de sexta-feira (19) e tem como objetivo reavaliar o cenário. Até o momento, não há nada definido.