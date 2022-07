Audiência tira dúvidas sobre implantação de escola cívico-militar

Cerca de 20 professores e pais de estudantes participaram de audiência ontem - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Uma audiência pública realizada neste sábado, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, em Americana, esclareceu dúvidas de cerca de 20 pais de estudantes e professores sobre o Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares). A unidade pode ser a primeira do município a aderir à proposta.

O evento foi promovido pelo vereador Marschelo Meche (PL), autor da propositura que prevê a instalação da escola na cidade, e contou com a presença do deputado estadual Tenente Coimbra (PSL), idealizador do projeto, além do tenente-coronel Adriano Daniel, comandante da Polícia Militar em Americana.

De acordo com Meche, a Ecim tem como um dos objetivos dar autoridade máxima ao professor dentro das salas de aulas e a militares aposentados na administração da unidade escolar. “Tudo que é novo dá medo, por isso queremos explicar. O sistema que temos hoje aprisiona, não liberta para um futuro melhor”, disse Meche.

Segundo informações do deputado, as unidades cujo projeto já foi implantado apresentam diminuição em 50% de evasão escolar e aumento de 70% de alunos nos anos corretos, porque, segundo o parlamentar, há disciplina no programa e o professor consegue lecionar. “Com mudanças na parte cultural, a gente aumenta o tempo do professor dando aulas”, disse.

Para Kátia Marson, mãe de dois alunos da escola, os pais estão aderindo à ideia da implantação do projeto. “Temos trabalhado na porta da escola, em aplicativos de mensagens, entre outros. Alguns pais que tinham dúvidas sobre os benefícios da Ecim já entenderam que ela vai trazer uma qualidade de ensino. Então, mais essa etapa foi concluída, agora cabe à Secretaria Municipal de Educação definir onde será implantado”, disse.

DEBATE. A proposta, no entanto, tem gerado resistência de um grupo de aproximadamente 20 professores da unidade, que protocolou um documento pedindo explicações na Secretaria de Educação. Atualmente, a escola tem cerca de 900 alunos do 1º ao 9º ano, em período parcial. O processo sobre a implantação da escola ainda segue em análise pela secretaria.

“Não foi um evento oficial, então não fomos convocados e não comparecemos. Percebemos que é um movimento político deles e não é que estamos contra ou a favor da proposta, é que sabemos que o programa não tem nada a ver com a realidade da escola. Os professores estão cientes que o projeto é para uma escola periférica e para alunos em vulnerabilidade social, o que não é o caso da Emef Jonas”, disse uma educadora que conversou com o LIBERAL, mas preferiu não ser identificada na reportagem.