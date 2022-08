Audiência pública volta a discutir recebimento de lixo de fora em Americana

A primeira audiência pública para debater o projeto que proíbe o recebimento de lixo de outras cidades por aterros sanitários em Americana será realizada pela câmara nesta quarta-feira (3), a partir das 19 horas. O texto que propõe uma emenda à lei orgânica do município tem autoria de vários vereadores.

Na justificativa do projeto, os parlamentares apontam que o objetivo é retomar a discussão depois da rejeição de proposta similar este ano. A propositura altera o artigo 170 da Lei Orgânica do Município e apresenta uma diferença em seu texto, condicionando a permissão à existência de tecnologias de reaproveitamento do lixo.

Deverão ser observadas, ainda, normas operacionais específicas de modo a evitar danos à saúde pública e à segurança e que minimizem os impactos ambientais diversos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Com a redação proposta agora, o ingresso de resíduos oriundos de outros municípios será autorizado desde que ocorra a instalação em nossa cidade de tecnologias avançadas que permitam a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético, permanecendo a proibição de aterrar resíduos e rejeitos de outros municípios”, defendem os autores.

A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, é aberta ao público e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da NET, site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: