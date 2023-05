Audiência Pública discute segurança nas escolas em Americana, nesta quarta

A Câmara de Americana realiza, nesta quarta-feira (3), a partir das 19 horas, audiência pública para debater políticas e medidas de segurança para as escolas do município. O encontro atende requerimento de coautoria dos vereadores Juninho Dias (MDB) e Nathália Camargo (Avante).

Em abril, quatro crianças morreram em um ataque a uma creche particular em Blumenau (SC) e desde então começaram a surgir ameaças de atentados em escolas pelos quatro cantos do País, inclusive em Americana.

Para tentar tranquilizar alunos, pais e profissionais, a prefeitura passou a pagar diárias para guardas municipais atuarem nas unidades de ensino no horário que não estiverem escalados. Outras medidas como botão do pânico – que também foi oferecido aos colégios particulares – foram colocadas em prática.

Foram convidados para participar da audiência, os secretários de Educação e de Governo, Vinicius Ghizini e Jesuel Rogério de Freitas, respectivamente, diretores de escolas municipais e estaduais e representantes de escolas particulares, membros do Ministério Público, conselhos municipais, forças de segurança e psicólogos servidores da prefeitura. O debate também será aberto ao público.