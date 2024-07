Audiência pública discute mau cheiro na região do Cariobinha, em Americana

Segundo vereador Thiago Martins, autor do requerimento, Suzano é a responsável; empresa se defende e destaca tecnologia na produção

A Câmara de Americana promove nesta quarta-feira (3), às 19h, uma audiência pública para discutir o mau cheiro na região do Cariobinha. A sessão será aberta ao público. Segundo o vereador Thiago Martins (PL), autor do requerimento que motivou a realização do encontro, a unidade de Limeira da produtora de celulose Suzano é a responsável pela suposta poluição atmosférica.

Ao LIBERAL, a empresa reforçou que adota em seus processos as melhores práticas disponíveis, bem como atende a todos os parâmetros e normas ambientais vigentes.

A Suzano ainda destacou que todas as suas operações são licenciadas e a produção “utiliza tecnologia adotada mundialmente, sustentável e que não provoca danos para saúde de pessoas.”

O requerimento foi protocolado pelo parlamentar em 6 de outubro de 2023 e aprovado pelo Legislativo em sessão que aconteceu quatro dias depois.

Na propositura, Martins credita à Suzano o mau cheiro na região do Cariobinha. Ele voltou a responsabilizar a empresa nesta terça (2), em conversa com a reportagem, e afirmou que moradores têm “passado mal por conta do odor.”

“O mau cheiro é um problema há anos, mas nos últimos seis meses a situação aumentou e fui atrás de informações. Parece que a Suzano deixou de comprar um produto que é usado na chaminé para eliminar o cheiro”, disse.

Convites

Para discutir medidas na audiência, ele solicitou o comparecimento de representantes da Suzano, do Ministério Público e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Após questionamento do LIBERAL, a empresa não informou se enviará algum porta-voz para o encontro. Já a Cetesb afirmou que não participará e não se manifestará sobre o assunto.

O promotor de Justiça do Meio Ambiente de Americana, Fábio José Moreira dos Santos, foi procurado, mas a reportagem recebeu informação de que ele está em férias.

A Suzano está na região há 65 anos, sendo 14 no atual prédio, próximo à Avenida Nicolau João Abdalla, que foi comprado da antiga Ripasa. Segundo a produtora de celulose, mais de 750 trabalhadores residem em Americana.