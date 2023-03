Audiência discute relatos de maus-tratos no Parque Ecológico de Americana

O zoológico passou a ser alvo de denúncias desde a morte do leão Nagan, em 31 de dezembro do ano passado

A Câmara de Americana realiza nesta quarta, a partir das 19 horas, uma audiência pública para discutir supostos casos de maus-tratos a animais silvestres no Parque Ecológico de Americana. O zoológico passou a ser alvo de denúncias desde a morte do leão Nagan, em 31 de dezembro do ano passado, aos 24 anos.

A reunião foi solicitada por meio de requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT). De acordo com a parlamentar, pessoas procuraram o gabinete dela e disseram que havia espécies machucadas e com suspeita de risco iminente de morte por estarem em local inapropriado.

Nagan tinha 24 anos e morreu de câncer, segundo laudo da prefeitura – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Em nota, a prefeitura afirmou que os supostos relatos não correspondem com a realidade do Parque Ecológico. “Todos os animais do local são acompanhados de perto por veterinários e outros profissionais, sendo qualquer alteração física ou comportamental logo verificada, e as intervenções necessárias são feitas”.

Em entrevista ao LIBERAL, João Carlos Tancredi, diretor do Parque Ecológico de Americana, afirmou que nenhuma das denúncias envolvendo os animais procedem e que ele teria como comprovar. Além dele, a prefeitura confirmou a presença na audiência de três biólogos – Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, Guilherme Guidolim Galassi e Tais Garcia Freitas – e dos veterinários Michelle Falcade Forti e Everton dos Santos Cirino.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de integrantes da prefeitura, foram convidados a participar da audiência pública representantes da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, de conselhos municipais, Polícia Ambiental e organizações da sociedade civil ligados à causa da proteção animal. O debate é aberto a toda a população.