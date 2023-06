Atraso em entrega de apartamentos prejudica 186 moradores em Americana

Previsão inicial era de que as unidades do Residencial Solar das Flores fossem entregues no ano passado

Condomínio foi construído no Jardim Boer - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O atraso para a entrega de apartamentos do Residencial Solar das Flores, construído no Jardim Boer, tem prejudicado 186 moradores em Americana. A previsão inicial era de que as unidades fossem entregues pela empresa MSX Construtora no ano passado, porém, tem comprador que afirma ter adquirido o imóvel em 2020 com promessa de receber as chaves no ano seguinte.

É o caso do motorista de caminhão Matheus Augusto Azanha, de 27 anos. Ele assinou o contrato de compra em 27 de agosto de 2020 com previsão de entrega do apartamento em dezembro de 2021. “Casei no mesmo mês que era para ter pego as chaves do imóvel e, hoje, moro com minha mulher na casa da minha mãe porque não temos dinheiro para pagar seguro de obra e aluguel”, desabafou.

Os compradores mantêm um grupo no WhatsApp para troca de informações. De acordo com esse grupo, das 311 unidades construídas, 125 estão ocupadas com habite-se parcial do empreendimento. E as 186 restantes ainda não teriam sido entregues por questões documentais.

A dona de casa Celia Maria Joviniano Dias Santos, de 52 anos, diz que ela, o marido e o filho do casal, de 11 anos, estão a ponto de passar necessidades por falta de dinheiro. “Trabalho como doméstica, mas estou desempregada. Estamos vivendo com o salário do meu marido que é operador. Pagamos R$ 1 mil de aluguel e o seguro de obra, que em junho veio no valor de RS 995. Está muito difícil”.

O auxiliar de almoxarifado Gabriel Judson Doná, de 22 anos, afirma ser impossível falar com a construtora. “Eles não respondem nos números que indicam para contato e quando se manifestam, falam que depende da prefeitura. E a prefeitura fala que depende da construtora”. Gabriel assinou contrato de compra em 7 de abril de 2020 com primeira previsão de entrega para junho de 2021.

A gerente de loja Débora Lima, de 31 anos, resolveu entrar na Justiça. “O contrato venceu em novembro do ano passado, fizemos a vistoria em dezembro e mesmo assim eles prorrogaram por 180 dias sem notificação. Entrei com uma ação, nesta semana, por danos morais e materiais, pois estamos pagando aluguel ainda”, afirmou.

A Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Habitação tem acompanhado de perto a situação dos moradores e realizado tratativas constantes com o síndico do condomínio e com a construtora responsável pelo empreendimento, que precisa solucionar questões documentais e também de obra para a emissão do habite-se. No entanto, a pasta afirmou que a empresa está dentro do prazo legal para o cumprimento destas exigências.

A administração municipal ressaltou ainda que qualquer morador ou comprador de imóvel deste condomínio que tenha alguma dúvida pode entrar em contato com a Secretaria de Habitação, que está à disposição para atendimento presencial, na Avenida Brasil, 1.513, no Jardim São Paulo ou pelo telefone (19) 3475-8700.

Outro lado

Em nota, a construtora afirmou que todos os apartamentos que faltam ser entregues já foram vistoriados pelos seus compradores. Além disso, destaca, que a Caixa Econômica Federal também fez a vistoria oficial e já emitiu um documento confirmando que a obra se encontra 100% executada. Sendo assim, a empresa afirma que resta apenas o habite-se, que é emitido pela prefeitura, para entrega das chaves.

Sobre o habite-se, a construtora esclarece que restam apenas duas pendências: atendimentos de dois TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) juntos às secretarias de Habitação e Educação, envolvendo um contrato de compra e venda e ampliação do Ciep Jaguari, e laudo e projeto de drenagem pluvial para análise pela Secretaria de Obras, que seria entregue na última quinta-feira.

“Informamos que, após a entrega para a prefeitura dos documentos citados acima, não há previsão estabelecida da mesma para retorno. Além disso, não é de conhecimento da MSX Construtora de que exista outras pendências para finalização e entrega das chaves”, diz a empresa.