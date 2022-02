Atraso e alteração de preço geram multas no transporte intermunicipal na região

Artesp fiscalizou, no ano passado, 102 ônibus intermunicipais, sendo 34 autuados, 26 removidos e quatro retidos

A Artesp (Agência Reguladora e Transporte do Estado de São Paulo) autuou 34 ônibus intermunicipais e removeu outros 26 durante fiscalizações realizadas no ano passado nas rodovias e terminais rodoviários nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

As principais irregularidades encontradas nos veículos foram para-brisa trincado; alteração do preço e do horário bem como atraso na partida das viagens.

A agência também flagrou empresas de fretamento operando linhas regulares; mudança no itinerário sem autorização; cobrança de passagem a usuários com mais de 65 anos; realização de paradas durante o trajeto sem permissão, entre outros.

Segundo a Artesp, em 2021, foram realizadas 27 ações de fiscalização nas rodovias e terminais rodoviários nos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Ao todo, foram fiscalizados 102 veículos, sendo 34 autuados, 26 removidos e quatro retidos.

Em todo o Estado de São Paulo, a agência vistoriou, em 2021, 86.768 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans, sendo 74,3 mil em terminais rodoviários e 12,3 mil nas rodovias estaduais. No total, as ações resultaram em 5.324 autuações, 7.144 notificações, 874 retenções e 606 veículos foram identificados como transporte clandestino ou irregular e removidos a pátio.

O trabalho dos agentes tem como objetivo garantir o máximo de segurança e conforto aos usuários que utilizam o transporte intermunicipal. Entre 2018 e 2021, os fiscais da agência vistoriaram de 539.675 mil ônibus.

“O serviço de transporte coletivo intermunicipal cumpre papel fundamental para a mobilidade das pessoas. Durante o ano passado, as fiscalizações foram ainda mais rigorosas e as penalidades às empresas que descumprem as normas ainda mais eficazes, a fim de coibir o transporte irregular e clandestino”, afirma Reonaldo Raitz Leandro, superintendente da Diretoria de Logística e Procedimentos da Artesp.