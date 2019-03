Atrasada, obra do HM de Americana ainda não tem data para ser entregue

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Prevista para dia 10 de março, a entrega do novo pronto-socorro do prédio anexo ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, não tem sequer previsão para acontecer. A prefeitura diz que pediu um aditamento ao governo do Estado e que aguarda a liberação dos recursos. O Estado, porém, afirma que o convênio já acabou no ano passado e que não houve pedido de mais verbas por parte da prefeitura.

Questionado sobre a solução para terminar o pronto-socorro, o secretário de Saúde, Gleberson Miano, diz que precisa se inteirar sobre as informações para definir um plano de ação. Gleberson, porém, reiterou que o pedido de aditamento foi feito.

Em 2016, a prefeitura firmou um convênio com o então governador Geraldo Alckmin (PSDB) para a conclusão do pronto-socorro – o anexo foi iniciado em 2012, no governo do prefeito cassado Diego De Nadai (PTB), e o serviço foi interrompido em 2015, em meio ao caos financeiro que a cidade vivia. Pelo convênio, a prefeitura ficou responsável pela contratação da empresa que iria terminar o serviço e também pelas medições da obra. O Estado pagava a conta.

Em novembro de 2017, o prefeito Omar Najar (MDB) deu ordem de serviço para a construtora Interiorana, de Barra Bonita, começar o trabalho. O contrato foi fechado em R$ 2,6 milhões. O prazo previsto de entrega era dezembro de 2018.

Só que, em outubro passado, a prefeitura informou que seria preciso fazer um aditamento de aproximadamente R$ 600 mil para repor materiais furtados ou alvo de vandalismo durante o período em que a obra ficou parada. A entrega foi então reprogramada para 10 de março deste ano.

Questionada anteontem sobre o assunto, a prefeitura informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda estava aguardando o Estado liberar os recursos para o aditamento. Sem esse aval, diz a prefeitura, não seria possível estimar novo prazo.

Ontem à noite, o governo do Estado informou, também via assessoria de imprensa, que o convênio para as obras no hospital venceu em 2018 e que não houve pedido de novas verbas por parte do município.

Os repasses do Estado eram feitos mediante a apresentação de laudos que comprovassem a execução da obra – essa medição era feita pela prefeitura. Segundo o governo João Doria (PSDB), foram repassados R$ 1,4 milhão, que é o que foi comprovado pelas medições.

Questionados sobre a informação do Estado, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana e o secretário de Saúde reafirmaram que o pedido de aditamento foi feito.

O dono da Interiorana, Carlos Alberto Sanches Luiz, informou ontem que realmente recebeu aproximadamente R$ 1,5 milhão (valor próximo ao informado pelo Estado), e que isso corresponde à quase totalidade do serviço executado até agora. De acordo com Luiz, o aditamento é necessário para fazer algumas intervenções antes de executar parte do que estava previsto no contrato. “60% é parte elétrica.”

Segundo o empresário, 65% da obra está concluída. Anteontem, havia quatro funcionários trabalhando. Se o valor do aditamento fosse liberado hoje, afirma Luiz, a empresa levaria aproximadamente 90 dias para concluir o serviço.