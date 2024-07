Atos golpistas: inspetora de alunos de Americana que fugiu tem mandado de prisão em aberto

Maria Aparecida Medule passou a constar recentemente no Banco Nacional de Mandados de Prisão e pode ser presa a qualquer momento

Maria Aparecida Medule fez vídeo em Brasília no dia dos atos golpistas - Foto: Reprodução

A inspetora de alunos e servidora da Prefeitura de Americana, Maria Aparecida Medule, 51, condenada a 14 anos de prisão por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, teve o mandado de prisão decretado pelo juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, que atua no gabinete do ministro Alexandre Moraes, no STF (Supremo Tribunal Federal), em maio.

O magistrado também determinou que o nome dela conste no Banco Nacional de Monitoramento de Mandados de Prisão e se for presa ela deve ser apresentada imediatamente ao Supremo.

De acordo com a SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), Maria rompeu a tornozeleira eletrônica e não foi mais localizada pela Justiça. Uma das possibilidades é de que esteja fora do País.

Ela foi condenada por abolição ao estado democrático de direito, golpe de estado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30 milhões. Esse valor deverá ser dividido entre as mais de 200 pessoas que foram condenadas pelo STF.

Atendendo determinação do juiz da Vara de Execução Penal de Americana, Wendell Lopes Barbosa de Souza, um oficial de Justiça tentou cumprir um mandado para a localização da inspetora, mas ela não foi localizada em vários endereços.

Um familiar dela disse ao oficial que há aproximadamente um mês a inspetora falou que estava pensando em fugir do País porque estava com medo de ser presa.

Maria Aparecida chegou a mandar um recado aos parentes avisando que estava bem, mas não disse a localização. Inclusive avisou que não se comunicaria com eles novamente.

Prisão

Maria chegou a ser presa logo após os atos do 8 de janeiro, mas conseguiu a liberdade provisória. Condenada pelo Supremo, ela ainda estava solta, mas era monitorada por meio da tornozeleira eletrônica.

A prefeitura informou que a inspetora pediu um afastamento do trabalho em maio, pelo período de 90 dias.