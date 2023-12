Atos de vandalismo dificultam controle de aguapés na Represa do Salto Grande

Barreiras de proteção que impedem as plantas de se espalharem são cortadas, o que prejudica a remoção mecânica das mesmas

O controle de aguapés na Represa do Salto Grande, em Americana, feito diariamente há anos, tem sido dificultado por atos de vandalismo.

As principais barreiras físicas de proteção das macrófitas no reservatório são cortadas, o que faz com que o material se espalhe por toda a lâmina d’água.

Barreiras são fundamentais para conter o avanço dos aguapés – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Atualmente, aproximadamente 4% do espelho d’água, o equivalente a 47 hectares, encontra-se ocupado por aguapés.

Em 2018, quando a situação da represa ganhou repercussão entre as autoridades regionais, 24% da extensão estava coberta pelas plantas, que em grande quantidade pode indicar poluição nas águas.

Leonardo da Silva Junior, analista de Meio Ambiente de Negócios de Mercado da CPFL Energias Renováveis, controladora da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) – Usina de Salto Grande, destacou em resposta a um requerimento da Secretaria de Meio Ambiente de Americana que, em outubro de 2023, uma das principais barreiras de proteção foi alvo de vandalismo.

Ele ressaltou que essas barreiras são fundamentais para conter o avanço dos aguapés, permitindo a remoção mecânica e impedindo que se espalhem pela lâmina d’água.

Na tentativa de impedir os atos, a CPFL Renováveis instalou sinalizadores náuticos e placas de advertência para alertar a comunidade sobre a presença de cordas na área.

Leonardo também solicitou apoio do poder público para intensificar a fiscalização aos finais de semana na região do reservatório e fornecer orientações aos usuários.

A CPFL Renováveis dedica um barqueiro para o manejo e fiscalização das barreiras durante os dias de operação, mas os atos de vandalismo ocorrem em dias não operacionais.

Fiscalizações

A prefeitura, por meio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) e da Guarda Municipal, realiza fiscalizações tanto na água, por meio de barcos, quanto nas orlas, por via terrestre.

Entre janeiro e novembro de 2023, a CPFL Renováveis removeu 177 hectares de aguapés do reservatório por meio de 15.381 viagens de caminhão. A empresa afirma que a situação está controlada e em conformidade com o plano de manejo.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que está analisando a versão atualizada do Plano de Manejo de Macrófitas apresentado pela CPFL em junho de 2023.

Uma proposta de vertimento controlado de aguapés, apresentada de forma experimental, recebeu a aprovação da companhia neste mês de dezembro, sujeita a um monitoramento diário das condições dos rios Jaguari e Piracicaba ao longo de 60 dias.