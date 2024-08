Ato sindical retarda em até duas horas abertura de agências bancárias em Americana

Iniciativa teve o objetivo de pressionar a Fenaban a apresentar uma proposta com ganho real à categoria

O Sindicato dos Bancários de Campinas e região realizou nesta quarta-feira (21) uma mobilização simultânea em agências do Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Itaú, na área central de Americana. A iniciativa retardou a abertura dos estabelecimentos em até duas horas – como forma de pressionar a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) a apresentar uma proposta com ganho real à categoria.

Bancários querem aumento real de 5% nos salários – Foto: Divulgação

Entre as reivindicações estão o reajuste nos salários que contemple reposição pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado entre setembro de 2023 e agosto de 2024, mais aumento real de 5%; além de melhoria nos percentuais da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e valorização das demais verbas, como tickets alimentação e refeição, auxílio-creche e auxílio-babá.

A categoria pede ainda cláusulas que assegurem redução das metas, uma vez que o atual modelo de gestão está diretamente relacionado ao adoecimento de trabalhadores; ao direito à desconexão; e igualdade de oportunidades e novas formas de inclusão.

“Os bancos ‘choram’ e dizem que está difícil a concorrência no mercado, mas quando a gente olha para os lucros deles, o que a gente vê é uma outra realidade. Em 2023, os bancos tiveram lucro de R$ 145 bilhões. Então essa é hora de estarmos juntos para garantirmos nossos direitos”, destacou o presidente do sindicato, Lourival Rodrigues da Silva.

A Fenaban foi procurada pela reportagem sobre as demandas, mas não respondeu até a publicação desta matéria.