Atleta da Natação Americana, Lucas Dé domina o Brasileiro Infantil

Lucas Dé, da Natação Americana, dominou o Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno na última semana, em Bauru. Com nove medalhas de ouro, o americanense de 13 anos fez história ao se tornar o atleta com mais títulos individuais num torneio nacional de categoria, segundo o site Best Swimming.

Lucas venceu todas as provas individuais que disputou e, de quebra, estabeleceu três novos recordes de campeonato: nos 1.500 metros livre, com 17min6s25; 800 m livre, com 08min47s76; e 50 m livre, com 24s71.

Sozinho, americanense conquistou mais vitórias do que qualquer equipe na competição, disputada em Bauru – Foto: Ricardo Sodré / SSPress / CBDA

O atleta também levou a Natação Americana ao topo do quadro de medalhas da competição, com um total de dez ouros, dois a mais que o segundo colocado Sesi São Paulo.

Ou seja, Lucas, sozinho, conquistou mais vitórias do que qualquer outra equipe. Ele competiu na classe Infantil 1, reservada a atletas que completam 13 anos na temporada. Além dos 50, 800 e 1.500 m, o garoto ficou em primeiro nos 100 m peito; nos 100, 200 e 400 m livre; nos 100 m borboleta; e nos 200 m medley.

A Natação Americana também chegou ao topo do pódio com Anna Dian, primeira colocada nos 200 m livre da categoria Infantil 1. Ela também conseguiu a prata nos 100 e 200 m costas e o bronze nos 400 e 800 m livre.

Outro atleta da equipe com medalha no pescoço foi Lucca Corandim, terceiro colocado nos 800 m livre, também no Infantil 1.

Pontos

Além do quadro de medalhas, há um ranking de pontos, no qual Lucas foi o primeiro colocado entre os atletas tanto do Infantil 1 quanto do Infantil 2.

Em sua categoria, ele também teve os sete melhores índices técnicos, que são os resultados considerados mais relevantes entre todas as provas – toma-se como base o recorde mundial.

Lucas Dé conquistou nove medalhas de ouro – Foto: Ricardo Sodré / SSPress / CBDA

Na classificação por equipes, a Natação Americana terminou o torneio na liderança do Infantil 1, com 666 pontos, enquanto o segundo lugar, o Flamengo, somou 476. Entre todas as categorias, a equipe americanense ficou em sexto. O título geral da competição ficou com o Sesi São Paulo.

O campeonato, também chamado de Troféu Ruben Dinard de Araújo, reuniu 640 atletas de todo o País entre os dias 12 e 17.