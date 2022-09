Atividade simula eleições no Colégio Dom Bosco, em Americana

A iniciativa faz parte do projeto “Voto Consciente”, que foi idealizado pelo professor Renan Teixeira

Alunos do ensino médio e colaboradores do Colégio Salesiano Dom Bosco, em Americana, participaram, nesta sexta, de uma simulação das eleições com direito a mesários, urna eletrônica, comprovante de votação, apuração e divulgação dos resultados.

Alunos puderam simular voto no Colégio Dom BOsco – Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte do projeto “Voto Consciente”, idealizado pelo professor Renan Teixeira, na disciplina de ensino religioso.

Durante um mês foram trabalhados temas como democracia, cidadania e participação política. Também foram destacadas as regras e características do sistema brasileiro, além dos cargos em disputa nas eleições de 2022.

O projeto foi encerrado com a simulação, que teve 267 votos na urna.