Aterro do Pós-Represa continuará a receber lixo

Após pouco mais de um mês de tramitação, a licitação para contratação de aterro para destinação dos resíduos sólidos de Americana foi concluída, e o serviço continuará sendo prestado pela Engep, na região do Pós-Represa. A empresa irá cobrar praticamente a metade do que é praticado hoje devido uma queda de preço provocada pela proposta da concorrente, a Estre, de Paulínia. Esta empresa foi desclassificada por problemas de documentação.

O contrato emergencial atual, firmado em dezembro do ano passado e renovado, vence nesta quarta-feira. Também por isso, a prefeitura corre para conseguir fazer a tempo a assinatura do novo contrato, com validade de mais 12 meses.

Pelo contrato atual, a prefeitura paga à Engep R$ 82 por tonelada. Na nova contratação, o valor caiu para R$ 45 por tonelada. O preço por tonelada é 45% menor que o atual e irá frear os investimentos planejados pela companhia, segundo o diretor da empresa Delmo Pescuma.

A derrubada no valor ocorreu após a Estre oferecer proposta nesse patamar, mas ela acabou desclassificada por apresentar números de CNPJ diferentes na documentação para ser habilitada. A Estre garante que é possível atender ao contrato com esse valor, tentou recorrer da desclassificação, mas teve o recurso negado.

De acordo com Pescuma, a oferta feita pela concorrente foi desleal e pode ser classificada como “dumping”, nome dado à prática de comercializar produto ou serviço por preço extraordinariamente abaixo do mercado.