Atendimento no drive-thru da UBS Cillos estará suspenso nesta quarta-feira

Motivo, segundo a prefeitura, é a “baixa procura” no local; por outro lado, vacinação segue normalmente por meio de agendamento

A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) estará suspensa no drive-thru da UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos nesta quarta-feira (24), em Americana, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a pasta, tem havido “baixa procura” no local, que, até esta terça, estava servindo para aplicação da primeira dose em idosos com 72 anos ou mais.

A secretaria reforçou, no entanto, que a vacinação continua normalmente por meio de agendamento, em outras unidades da cidade. Para isso, as pessoas devem realizar um cadastro no site da prefeitura.

“A secretaria esclarece que a medida visa otimizar os recursos humanos existentes, uma vez que a cobertura vacinal a esse público-alvo já foi praticamente alcançada e, na quinta-feira (25), o município inicia uma nova etapa da campanha”, comunicou a pasta.

O drive-thru localizado em frente à UBS Cillos volta a funcionar na quinta, com a aplicação, inclusive, da primeira dose em pessoas de 69 a 71 anos. Nesse mesmo dia, a prefeitura vai estrear um novo ponto de drive-thru, situado no portal da cidade.

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar documento com foto, RG e comprovante de residência.