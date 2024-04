Atendimento itinerante do DAE estará no São Vito nesta quarta-feira, em Americana

O atendimento itinerante do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana estará no bairro São Vito nesta semana. A equipe da autarquia vai atender a população na quarta-feira (10), das 9h ao meio-dia, no Supermercado São Vicente – Rua João Bernestein, 630.

“Estamos satisfeitos com o início do projeto, na semana passada, no Calçadão do Centro e damos prosseguimento agora no São Vito. Estamos facilitando a vida do cidadão que necessita de atendimento, encurtando a distância para a solução de algumas solicitações”, diz o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

Em uma van adaptada para o atendimento, os funcionários do DAE percorrem diversos pontos da cidade para prestar os seguintes serviços: segunda via de conta de água, parcelamento, pedido de religação de água, mudança de titularidade, registro de fatura por e-mail e informações gerais.

Nas próximas semanas, a ação estará nos seguintes locais:

Dia 17: Feira Livre – Vila Medon (Rua Luiz Adami)

Dia 25: Supermercado Pague Menos – São Domingos (Rua do Vaticano, 30)

O contato com o DAE também pode ser feito pelo telefone 08000-123-737, das 6h à meia-noite (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br.

A população pode ainda acessar o site da prefeitura, clicar no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois em “Protocolos DAE”.