Atendimento ginecológico é descentralizado em Americana

Especialidade era disponibilizada apenas na UBS do bairro Vila Gallo - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O atendimento com ginecologistas na rede pública de Americana foi descentralizado. Até então, a especialidade era disponibilizada apenas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Gallo.

Por decisão da Secretaria de Saúde, a partir desta terça-feira (6) os atendimentos ginecológicos passaram a ser oferecidos nas UBSs dos bairros Jardim São Paulo, Vila Mathiensen, São Vito, Parque Gramado, Parque das Nações, Jardim Boer, São Domingos e Cariobinha.

Com a mudança, cinco médicos ginecologistas realizarão os atendimentos nessas unidades, conforme a disponibilidade nas agendas mensais.

A Clínica de Fonoaudiologia e o Programa Mamãe Nenê, que eram mantidos no mesmo local, foram transferidos ao Núcleo de Especialidades.

“O objetivo da descentralização (da ginecologia) é garantir mais acessibilidade, bem como estabelecer a territorialização dos serviços, proporcionando maior vínculo entre profissionais e as usuárias, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde”, explicou a Secretaria de Saúde.

A centralização havia sido adotada na gestão passada em função do número reduzido de profissionais disponíveis na cidade. Em 2017, a ginecologia foi concentrada na UBS Cillos, e em abril do ano passado foi transferida para a Vila Gallo. A centralização era motivo de reclamações de usuárias em função da dificuldade de acesso, principalmente para moradoras de outras regiões.

Para agendar o atendimento, as mulheres devem procurar o posto de saúde da região onde moram. A unidade fará então o encaminhamento a uma das oito UBSs com a especialidade.