Atendimento do CRAS Mathiensen será realizado na sede do Sespa

A medida é temporária e passa a valer no dia 14; prédio do centro de assistência passará por reformas

O atendimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Mathiensen passa a ser realizado, temporariamente, na sede do Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), a partir do dia 14 de março.

O Sespa está localizado na Rua Pica-Pau, 80, no Jardim dos Lírios, e estará atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O CRAS já está com os serviços presenciais suspensos, devido à mudança de espaço físico, mas segue atendendo ao público já agendado por telefone. O prédio da unidade passará por reformas.

Os bairros que são atendidos na unidade e serão realocados para o Sespa são: Cidade Jardim, Jardim Alvorada, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios, Jardim Primavera, São José, Parque Novo Mundo, Nilsen Ville, Residencial Lilases, Cachoeira, Filipada, Fazenda Cillos, Vila Vitória, Recanto, Terramérica, Fazenda Jacyra, São José, Thelja, Jardim das Flores e Primavera.

