Ataques em escolas são tema de palestra de orientação a professores em Americana

Integrantes da Polícia Militar e um instrutor de primeiros socorros palestraram, nesta sexta-feira (20), para 300 profissionais de educação de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. A reunião aconteceu no Auditório do Colégio Dom Bosco e abordou temas relacionados à segurança pública, especialmente em situações de emergência.

Os professores foram instruídos sobre como proceder em casos, por exemplo, de ataques de alunos. O comandante da 1ª Companhia da PM (Polícia Militar) de Americana e mentor da palestra, capitão Tiago Augusto Costa e Silva, lembrou o caso que aconteceu em março de 2021, no Colégio Dom Bosco, no qual um aluno de 13 anos atingiu uma funcionária com uma arma de pressão e levou à escola 10 artefatos explosivos com potencial lesivo.

Palestra foi realizada no auditório do Colégio Dom Bosco, em Americana – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Esta ocorrência foi citada junto a outras dos Estados Unidos e de Suzano (SP), esta última em 2019, com a finalidade de explicar aos professores como elaborar um plano de fuga e acionar a emergência nestas situações.

O capitão também orientou os presentes sobre como podem perceber cenários de risco, chamados de “percepção ambiental”, e mecanismos de defesa pessoal, inclusive com encenações e um passo-a-passo de como agir de acordo com a gravidade da situação.

“É um aprendizado para servir de prevenção de ocorrências nas escolas, não importa a gravidade dela. E esse trabalho é ainda mais importante porque eles (professores) serão multiplicadores de conhecimentos importantes como os níveis de atenção, percepções ambientais e como agir, de forma ordenada, em um momento de crise. Isso ajuda o trabalho da Polícia Militar”, ressalta o capitão.

Outras palestras do tipo devem ser realizadas nas demais escolas do município – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Após a palestra do capitão, o resgatista Diego Pereira ensinou aos professores como realizar os primeiros socorros, com foco em hemorragias e fraturas expostas. O profissional destacou que muitas pessoas erram ao tentar ajudar uma pessoa e, sem intenção, acabam piorando o quadro de saúde do paciente.

“O leigo, com poucos recursos, pode ajudar a salvar vidas, mas é preciso que os procedimentos sejam feitos de forma correta. Seria muito bom se a gente tivesse a cultura, no nosso país, de expandir esse conhecimento em massa. Porque pior do que uma morte, é uma morte que poderia ter sido evitada”, diz Diego.

A cuidadora Juliana Andrade trabalha em uma creche do Jardim São Roque e salientou que a palestra servirá para os profissionais da educação não serem surpreendidos. “As pessoas ficam muito calmas e acham que nunca vai acontecer algo com elas, mas não é assim. Nós temos que estar preparadas para tudo e é bom ter essas orientações para tentar prevenir”, destacou.

EXPANSÃO

Em conversa com o LIBERAL, a supervisora da Diretoria Regional de Ensino de Americana, Joseana Caltarossa Moreira, disse que as palestras desta sexta foram apenas o “pontapé inicial” e que cada escola terá um plano para situações de emergência, que será formulado em colaboração com a PM. Ao todo, são 110 escolas em Americana, que abrangem mais de 44 mil alunos.

“Qualquer situação de risco, que pode ser a queda de um muro ou de uma árvore ou mesmo um incêndio, terá um plano de evacuação. E nós conseguimos alguns voluntários para ensinar primeiros socorros nas escolas. É um trabalho essencial, porque pode salvar vidas lá dentro”, comemorou Joseana.