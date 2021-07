Astróloga estreia em nova coluna do LIBERAL a partir desta segunda-feira

Leitores poderão acompanhar previsões sobre o céu e a melhor forma de se alinhar com ele

A partir desta segunda-feira, a astróloga Bia Nogueira estreia na coluna “Astropédia” no site do LIBERAL. Semanalmente, a colunista vai escrever aos leitores conceitos básicos de astrologia, sobre o céu e como se alinhar com ele.

Astróloga Bia Nogueira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Vou passar informações sobre o céu da semana, de que maneira o leitor poderá se alinhar com ele e aproveitá-lo melhor. Além disso, vou escrever quais atividades são favorecidas ou dificultadas no período, quais cuidados tomar e quais potenciais estão mais acessíveis para serem desenvolvidos naquela semana”, explicou.

Bia, que também é taróloga, vai ensinar na coluna conceitos básicos de astrologia. “Ela não é uma ciência comprovada, mas um estudo antigo que persiste até hoje, utilizada como ferramenta oracular e de autoconhecimento”, disse.

A astróloga tem 28 anos, atualmente mora em São Paulo, mas uma vez na semana vem à Americana para cuidar da empresa da família.

Bia Nogueira estudou astrologia na Gaia Escola de Astrologia, na capital e constantemente faz cursos de especialização na área. Ela é fundadora do site www.astropedia.com.br e também das redes sociais com o mesmo nome, nas plataformas Facebook e Instagram.