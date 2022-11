Associação Nipo Brasileira de Americana promove festival neste fim de semana

Espaço terá 21 barracas de alimentação japonesa e brasileira, espaço kids e praça de alimentação coberta – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Associação Nipo Brasileira de Americana promove hoje e amanhã, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), a 2ª edição de seu festival. Neste sábado as atividades acontecem das 11h às 22h, e no domingo, das 10h às 18h. O evento tem apoio do LIBERAL e da Rádio Gold.

Segundo a organização, serão 32 expositores, 24 atrações artísticas, 21 barracas de alimentação japonesa e brasileira, espaço kids e praça de alimentação coberta.

Também estão previstos dois concursos de cosplay (fantasias). As regras para participar estão disponíveis no site www.tinyurl.com/regracosplaynipoamericana.

Ainda haverá workshops sobre origami (arte de dobrar papel), kokedama (arranjos de plantas aéreas), terrário (recipiente para plantas), sumi-é (técnica de pintura oriental) e informações sobre medicina bionergética.

O diretor voluntário de Patrimônio e Segurança da Nipo, Rogério Takiushi, diz que a associação retoma as atividades após a pandemia da Covid-19. “Será uma boa oportunidade para reunir a família”.