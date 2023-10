Anjos da Alegria durante ação realizada no Hospital Municipal - Foto: Divulgação

A Associação Anjos da Alegria, formada por voluntários que utilizam a figura do palhaço para levar alegria a hospitais, entidades e casas de repouso, está prestes a ampliar as atividades em Americana. Isso será possível devido a um projeto de lei protocolado pela prefeitura na câmara para destinar uma área pública à entidade.

O principal objetivo da propositura é obter autorização legislativa para conceder à associação o uso de uma área pública localizada no Jardim Portal da Colina, o que permitirá que a entidade desenvolva as atividades e amplie o impacto na comunidade.

Atual presidente da associação e voluntário desde abril de 2005, o autônomo na área de TI (Tecnologia da Informação) Wesley Zoppe, de 41 anos, diz que, com a nova área, a entidade conseguirá colocar mais projetos em prática e abrir cursos e campanhas voltadas aos moradores.

“Atualmente, temos uma sede no Frezzarin [imóvel da prefeitura], que usamos para reuniões, cursos voltados para palhaçaria, arrecadação de alimentos, brinquedos, roupas para doarmos, seja para comunidades carentes ou para pessoas em situação de rua. Com a nova área, conseguiremos ampliar essas atividades.”

Fundada em outubro de 2004, a Associação Anjos da Alegria é composta por profissionais de diversas áreas que dedicam algumas horas por semana para entreter pacientes em clínicas e hospitais, bem como idosos em asilos e casas de repouso. As atividades proporcionam alegria, atenção e carinho.

Atualmente, a associação conta com 120 voluntários e se mantém por meio da venda de camisetas e doações. “Não temos muitos gastos, afinal, os voluntários custeiam o próprio figurino, e, como temos profissionais das mais diversas áreas no grupo, muitos serviços que precisamos também são realizados por eles mesmos em forma de doação. Quando precisamos de dinheiro, fazemos venda de pizzas ou algum evento, mas sempre para poder custear algum projeto que queremos realizar”, explica Zoppe.

De acordo com o projeto da prefeitura, a concessão de uso da área no Jardim Portal da Colina será outorgada gratuitamente por 20 anos, podendo ser prorrogada por igual período, a critério do Poder Executivo. A associação deverá iniciar as obras de construção no prazo máximo de 24 meses e concluí-las em até 60 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

A proposta também estipula que, ao término da concessão, a Associação Anjos da Alegria deverá entregar o imóvel à municipalidade com todas as melhorias realizadas, sem direito a retenção ou indenização. “Como temos voluntários das mais diversas áreas, já temos a pessoa que fará o projeto, e a construção em si, temos pessoas que já nos ofereceram ajuda, talvez um patrocínio específico para a construção”, afirma o presidente da entidade.