ASSISTA: Grupo Liberal entrevista Ricardo Pascote, candidato a prefeito de Americana

Ricardo Pascote (União Brasil), candidato a prefeito de Americana, é o terceiro e último entrevistado da série de sabatinas do Grupo Liberal com os candidatos da cidade, nesta sexta-feira (27). Acompanhe abaixo a entrevista com o engenheiro, que concorre pela primeira vez.

Quem é Ricardo Pascote?

Candidato a prefeito de Americana pelo União Brasil, Ricardo Pascote, de 63 anos, é engenheiro e empresário do setor imobiliário.

Mestre em engenharia de produção pela Unimep, também atua profissionalmente como consultor em desenvolvimento de projetos de geração de energia, especialmente na produção de óleos vegetais como matéria-prima para a produção do biodiesel.

Novato em eleições, Pascote tem como vice Fabio O Grande, do MDB. Eles lideram a chapa “Americana no topo de novo”, que ainda conta com os partidos PP, Cidadania e PSDB.

Veja a ordem dos entrevistados

23/09 📅 Chico Sardelli (PL) – Veja a entrevista

25/09 📅 Maria Giovana (PDT) – Veja a entrevista

27/09 📅 Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil)

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.