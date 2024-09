ASSISTA: Grupo Liberal entrevista Maria Giovana, candidata a prefeita de Americana

Maria Giovana (PDT), candidata a prefeita de Americana, é a entrevistado desta quarta-feira (25) na série de sabatinas do Grupo Liberal. A entrevista com a ex-vereadora pode ser vista abaixo.

Quem é Maria Giovana?

Maria Giovana Fortunato tem 32 anos e é sanitarista. Essa é a segunda vez que ela tenta o cargo. Na primeira, em 2020, foi a segunda mais votada, com 29.562 votos.

Maria Giovana também foi vereadora de 2017 a 2020 e tentou por duas vezes o cargo de deputada federal, primeiro pelo PCdoB, em 2018, e depois pelo PDT, em 2022.

Ela e seu vice, Pastor Ailton, do PSB, lideram a chapa “Americana merece mais”, que também conta com a federação formada por PT, PV e PCdoB.

Veja a ordem dos entrevistados

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.