Assentamento realiza ação de apadrinhamento para o Dia das Crianças

Os moradores do Assentamento Roseli Nunes, de Americana, estão realizando uma ação de apadrinhamento para realização de uma festa no Dia das Crianças. A comemoração está marcada para 15 de outubro. Os interessados em ajudar receberão uma cartinha escrita pelas próprias crianças do local com os pedidos dos presentes para a data.

Cestas básicas, iogurte, doces, material para estudo e roupas são algumas das solicitações. “São crianças pobres, que moram em barracos, e sonham em receber um presentinho no Dia das Crianças”, contou a moradora do assentamento Wilza Carla, de 46 anos, que está à frente do projeto. A ação também pede ajuda para fazer o enxoval de crianças que estão para nascer e não possuem o necessário.

Assentamento Roseli Nunes, em Americana – Foto: Arquivo / LIBERAL

Para ter acesso às cartas, os padrinhos podem entrar em contato com a moradora pelo telefone e WhatsApp (19) 98745-4734. O doador recebe fotos das cartas e também pode ir retirá-las, caso tenha interesse.

A entrega dos presentes será no sábado após o Dia das Crianças, em 15 de outubro, a partir das 13 horas. Os padrinhos podem optar por estar presentes no dia e fazer a entrega diretamente para o apadrinhado ou deixar a doação no assentamento, entre os dias 13 e 14.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da arrecadação dos presentes, os moradores também pedem doação dos alimentos necessários para montagem de cachorros quentes, pastéis e doces, para oferecer às crianças durante a festa. Os interessados em ajudar com alimentos ou dinheiro podem fazer o pagamento pelo Pix na chave de Wilza, que é 257.949.118-08.

*Stela Pires, estagiária sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.