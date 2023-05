Assaltos aos Correios: quadrilha que atuou em Americana é alvo da PF

Os presos nesta terça-feira foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Campinas - Foto: Divulgação

A Polícia Federal de Varginha (MG) prendeu na manhã desta terça-feira (9), em Várzea Paulista (SP), um casal suspeito de integrar uma quadrilha investigada por assaltos e furtos à agências dos Correios. Entre os crimes, um deles teria ocorrido em Americana em setembro de 2019. Trata-se de uma tentativa de roubo contra uma empresa terceirizada, que prestaria serviços aos Correios.

Batizada de Operação Tracking 2, que em inglês significa “seguir a pista de algo ou alguém”, a ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça Federal de Pouso Alegre (MG). Além do casal – uma mulher de 29 anos e um homem de 23 anos -, um outro homem foi preso em flagrante com duas armas de fogo.

Segundo o delegado da Polícia Federal de Varginha, João Carlos Girotto, o homem preso por posse ilegal de arma tem vinculo com a quadrilha, porém, ainda não se sabe se ele participou dos assaltos às agências.

A investigação teve inicio em 2018 quando criminosos com base operacional em São Paulo invadiram uma agência dos Correios em São Gonçalo do Sapucaí (MG) para subtrair dinheiro. No decorrer das investigações foi apurado que mais pessoas se aliaram aos suspeitos para praticar crimes contra o patrimônio.

“Temos dois fatos consumados, um contra os Correios de Goiás, com subtração de R$ 184 mil, e outro contra uma agência de Jacareí (SP), onde levaram R$ 202 mil, além dos atentados, como o o ocorrido em Americana”, afirma o delegado.

A primeira fase da operação aconteceu em 2021. Na ocasião, cinco pessoas foram presas temporariamente. “A investigação avançou e chegamos a esses dois [refere-se ao casal]. É um grupo de seis a sete pessoas que atuava em assaltos aos Correios em mais de um Estado. Apurou-se crimes em Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Tinha uma atuação interestadual”, explica Girotto.

Os presos nesta terça-feira foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Campinas. De acordo com o delegado, o próximo passo é analisar o material coletado na operação, principalmente os celulares. “A investigação continua porque o inquérito ainda não foi concluído. De repente, surjam mais cidades que a quadrilha tenha atuado e, eventualmente, mais pessoas envolvidas”, conclui.

Os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado, roubo e associação criminosa, cujas penas somadas chegam a 25 anos de reclusão.