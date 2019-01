Assaltantes vão para cadeia após tentarem roubar PM

Foto: Walter Duarte - O Liberal

Três homens foram presos na manhã desta terça-feira, dia 1º, após tentarem roubar um policial militar de folga no bairro São Vito, em Americana. A vítima estava no carro com a mulher na Avenida Paschoal Ardito, quando um deles apontou uma faca. O policial “arrancou” com o carro e acionou a PM.

Quatro equipes participaram do cerco aos bandidos. Durante a tentativa de fuga, eles chegaram a tentar outro assalto, mas o morador da avenida conseguiu impedir a entrada dos bandidos em sua residência.

O caso foi registrado como tentativa de roubo na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e os três indivíduos foram presos em flagrante. Eles serão encaminhados para a Cadeia de Sumaré, onde aguardarão a realização de uma audiência de custódia.