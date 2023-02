Assaltante não consegue ligar carro e vítima escapa de roubo em Americana

De acordo com a Polícia Militar, o homem possui passagens anteriores por furto e roubo

Um ajudante geral de 55 anos acabou preso em Americana após tentar roubar um carro, não conseguir ligar o veículo e ser alcançado pela PM (Polícia Militar) momentos após o crime, durante a madrugada desta terça-feira (14).

Segundo informações da vítima, uma auxiliar de enfermagem de 41 anos, por volta de 5h50 ela estacionou o seu carro, um Jeep Renegade, entre as ruas Itororó e Duque de Caxias, na Vila Santa Catarina, e desembarcou.

Neste momento, segundo a mulher, um homem se aproximou, anunciou o roubo e a obrigou a entrar novamente no carro com ele. O criminoso também a ameaçou, afirmando que ela iria com ele.

Ainda de acordo com a vítima, ela tentou sair do carro pela porta do passageiro, quando o ladrão a puxou pelos cabelos. Neste momento, a técnica em enfermagem começou a gritar e foi socorrida por populares.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O assaltante tentou fugir, porém não conseguiu dar partida e deixou o local do crime a pé.

Policiais militares da 1ª Cia passavam pelo local e então a mulher e populares acionaram a viatura e relataram o ocorrido momentos antes.

Os policiais fizeram buscas pelo bairro e na Rua Tamoio viram o suspeito correndo. Ele não obedeceu os sinais de parada e continuou a fugir, entretanto, foi alcançado minutos depois na Rua Ari Meirelles.

Levado à delegacia de Americana, a delegada Sandra Santarosa deliberou pela prisão em flagrante do ajudante geral por roubo tentado.

De acordo com a PM, o homem possui passagens anteriores por furto e roubo.