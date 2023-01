Assaltante é condenado a mais de 41 anos por latrocínio no Jardim Ipiranga

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana condenou Lucas Aparecido da Cruz a 41 anos e oito meses de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte) e roubo qualificado. Em março de 2022 ele invadiu uma residência no Jardim Ipiranga, em Americana.

Durante o roubo impediu que uma das vítimas, a idosa Vilma Aparecida Farias Gonçalves da Silva, 77, usasse uma bomba para asma e ela morreu. A defesa do réu afirma que vai recorrer. Ele está preso em uma penitenciária da região.

De acordo com a sentença, no dia do crime a filha da idosa foi rendida por dois assaltantes na frente da residência. Um deles colocou um revólver no pescoço dela e a obrigou a entrar na casa, onde estavam o namorado, a mãe e o tio, que tem síndrome de down.

A idosa entregou R$ 250 em dinheiro aos assaltantes. Em seguida começou a passar mal, ficou com a respiração ofegante, no entanto, foi impedida de usar seu medicamento.

Depois, eles fugiram levando, joias e perfumes. Imediatamente, a filha ligou para a polícia e levou a mãe para o hospital, mas ela não resistiu.

Dois dias depois, Lucas foi preso pela polícia, na companhia de outro rapaz, que também chegou a responder o processo, mas foi absolvido.

Na sentença, a juíza Roberta Virginio dos Santos enfatiza que Lucas foi reconhecido por duas vítimas. “O réu Lucas não permitiu o acesso da idosa aos seus medicamentos, que, apesar de presenciar a dificuldade de respiração, de forma agressiva e cruel, nas ameaças contra sua filha, patente que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte.”

Enquanto recebia atendimento, Vilma sofreu um edema agudo de pulmão, que evoluiu para parada cardiorrespiratória e óbito.

A defesa do réu informa que considera a pena muito alta e vai tentar desclassificar em segunda instância no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) a condenação por latrocínio, para a diminuição da pena, pois entende que a vítima já tinha doença preexistente.