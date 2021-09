Asfalto em via no São Luís afunda e causa preocupação

Problema no asfalto ocorre há mais de um ano na rua e situação só se complica a cada dia - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Uma parte do asfalto no cruzamento das ruas Francisco Campos Filho e Eugênio Bertini, no Jardim São Luís, em Americana, está afundando e o problema preocupa motoristas.

Uma mulher de 31 anos, que prefere não se identificar, conta que há mais de um ano o pavimento está assim. “Trabalho aqui perto, então passo todos os dias pelo local. São muitos caminhões que transitam e acho que realmente falta manutenção. Então acontece isso”, comentou ela.

Ainda de acordo com ela, muitos motoristas que passam pelo cruzamento e percebem o problema no asfalto, atravessam a rua na contramão. “Dá medo de passar. Então, ou a gente muda o caminho ou os motoristas passam na contramão de direção. Isso é muito perigoso, pode virar um carro ou uma moto e provocar um acidente”, concluiu ela.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o assunto e informou que o “setor responsável pelo serviço irá verificar a situação e programar serviços no local”.

