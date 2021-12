Asfalto afunda em rua do São Manoel pela quarta vez em cinco meses

Um buraco no meio da Rua São Thiago, na altura do número 735, no São Manoel, em Americana, atrapalha a passagem de motoristas pela via. O buraco, que surgiu esta semana, está impedido por sinalizadores.

De acordo com a reclamação do marceneiro Hermínio Ferreira da Silva, de 37 anos, é o quarto buraco que abre na Rua São Thiago em cinco meses.

O buraco, que surgiu esta semana, está impedido por sinalizadores – Foto:

A rua começou a afundar, segundo o morador, depois que o DAE (Departamento de água e Esgoto) realizou uma troca de tubulação. Desde então, o asfalto não foi mais o mesmo.

“Moro há 35 anos aqui e nunca aconteceu isso. Se uma criança cair no buraco que está aqui agora, é perigoso acontecer alguma coisa ruim”, reclama Hermínio.

Os três primeiros buracos já foram consertados, um ainda na semana passada. Na última semana, um vazamento também surgiu no local. Em vídeo enviado pelo morador, é possível ver a água evadir com alta pressão. O vazamento foi consertado no mesmo dia.

A Prefeitura de Americana foi questionada, mas ainda não respondeu quando o serviço será realizado e um posicionamento do porquê o asfalto está cedendo com certa frequência. *Estagiária, sob supervisão de Luciano Bianco