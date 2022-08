Às margens da Rodovia Luiz de Queiroz, barranco acumula lixo

Problema é alvo de reclamação de moradores do entorno, que relatam não aguentarem mais a situação

Descarte irregular de lixo, na altura do Jardim dos Lírios, é motivo de reclamação - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Um barranco entre o acostamento da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua das Petúnias, na altura do Jardim do Lírios, em Americana, virou ponto de descarte de materiais e tem acumulado sujeira em quase toda sua extensão. O problema é alvo de reclamação de moradores do entorno, que relatam não aguentarem mais a situação.

O comerciante Valdecir Fantin, de 70 anos, mora em frente ao barranco. Ele afirmou ao LIBERAL que todo dia pessoas fazem o descarte no local.

“É uma pouca vergonha. Normalmente quem coloca os materiais aí são os usuários de drogas. Eles pegam o que lhes interessam e jogam o que não querem”, disse.

Ainda de acordo com o comerciante, já foram jogados até animais mortos no barranco. “De vez em quando a prefeitura vem limpar, mas eu não sei qual é a solução. Lá para baixo tem o ecoponto, mas eles jogam aqui”, comentou Valdecir.

A prefeitura foi questionada sobre o problema e informou que o local é limpo a cada dez dias. “Há um ecoponto próximo, coleta de lixo, educação ambiental com a divulgação do horário de coleta, além da fiscalização”, justifica a prefeitura.