Árvores do Jardim Botânico de Americana afetam fiação

O crescimento das árvores do Jardim Botânico, em Americana, tem afetado a fiação que passa pelos postes das ruas José Caníneo e Izolina Geminiani Rosa, na região do Residencial Nardini. A reportagem do LIBERAL esteve nas vias nesta quarta-feira e constatou que a vegetação precisa de poda, já que tem invadido até mesmo as ruas.

Em conversa com moradores, eles confirmaram que a falta da manutenção tem causado transtornos e que alguns deles já reclamaram para vereadores e prefeitura, mas não foram atendidos.

Moradores da região dizem que já reclamaram com a prefeitura, sem sucesso – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Eles sempre nos dizem que vão analisar, mas nunca tomam uma providência ou orientam a gente do que fazer. E nós queremos só a poda, porque já estourou o cabo de internet que está no poste, à noite as árvores encobrem a iluminação e até os ônibus, que passam na rua, precisam desviar dos galhos”, conta Luiz Fernando Moretti, 67, morador da Rua José Caníneo.

Em nota, a administração do Jardim Botânico disse que “está fazendo um levantamento da área para tomar as providências cabíveis” e que “a situação será resolvida até o final da semana”. A prefeitura destacou que a poda das árvores do local “não tem a ver com o cronograma de poda em toda a cidade”.