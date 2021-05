Árvores condenadas geram queixas na Rua São Vito

Árvores estão condenadas por cupins há algum tempo, mas até agora prefeitura não fez a remoção - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Duas árvores secas e condenadas por cupins continuam preocupando Aguimar Ribeiro da Cruz, morador da Rua São Vito, no Jardim Santa Rosa, em Americana. As duas árvores estão na frente da sua casa e podem cair a qualquer momento.

O problema ocorre há dois anos e em 14 de março foi relatado pelo LIBERAL. Na ocasião, a prefeitura foi questionada sobre possíveis soluções e não se manifestou.

Aguimar contou à reportagem que uma das árvores já foi classificada como condenada pelo engenheiro da prefeitura há um ano, porém até hoje a remoção não foi realizada. O morador já fez mais de dez protocolos.

“É uma rua movimentada e com as árvores condenadas há grande risco de machucar alguém”, disse.

A reportagem do LIBERAL questionou mais uma vez o poder público, que informou que este serviço estava na programação do mês de abril, mas devido à fase emergencial houve uma redução drástica das equipes e algumas datas foram comprometidas. Com a retomada dos servidores, o serviço será feito, mas não estipulou quando.

