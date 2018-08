Árvores comprometidas na Praça Comendador Müller são retiradas

Foto: Prefeitura de American/Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou nesta quinta-feira (23) a erradicação de duas árvores comprometidas localizadas na Praça Comendador Muller. Tratam-se de uma mangueira, em fase de secamento, e um flamboyant, que está com necrose degenerativa na parte interna do tronco.

As árvores foram avaliadas e possuem laudo técnico elaborado por um engenheiro agrônomo indicando pela erradicação, uma vez que as mesmas oferecem riscos à segurança dos frequentadores do local.

Os serviços de erradicação continuam e devem ser finalizados nesta sexta-feira (24). De acordo com a Unidade de Praças e Jardins, as árvores serão substituídas por mudas adequadas para o plantio na praça.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.