Árvore sem poda oferece riscos aos moradores do Lírios

Moradores do Jardim dos Lírios, em Americana, têm convivido há sete meses com uma árvore sem poda na Rua do Azulão. A dona de casa Maria das Graças da Silva, de 56 anos, disse ao LIBERAL que os galhos estão em com um comprimento acima do normal e estão, inclusive, encostando na fiação elétrica da via.

Foto: Divulgação

Segundo a reclamante, uma equipe da CPFL foi até o local há dois meses para trocar lâmpadas e recomendou que as pessoas evitassem passar pela região em dias de chuva, pois poderiam receber uma descarga elétrica.

“A gente vê os raios caindo em tudo quanto é canto, o perigo por aí quando cai raio nas árvores. Então, o nosso medo é esse”, disse ao LIBERAL.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que uma equipe da Unidade de Parques e Jardins irá até o local e colocará o trabalho de poda no cronograma de serviços. “Ressalte-se que esses pedidos de poda devem ser protocolados na prefeitura ou registrados junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) pelo telefone 3475-9024.

