Árvore oferece risco aos moradores do Cordenonsi

Uma árvore “podre” se tornou alvo de reclamações dos moradores da Vila Cordenonsi, em Americana. Ela fica na calçada da Rua Professor Miguel Couto, esquina com Rua Diogo de Faria. Quem relatou a situação foi um homem de 71 anos, que pediu para não ser identificado.

Segundo ele, a árvore está em “péssimo estado” há, pelo menos, dois anos, e coloca em risco a segurança dos pedestres. “O pessoal que passa por lá tem reclamado, que só restou o tronco, que ela [árvore] está em péssimo estado, colocando em risco a vida das pessoas que por ali passam”, disse ao LIBERAL.

O reclamante também relata a dificuldade que os munícipes têm enfrentado para utilizar a calçada no trecho em que a árvore está, por conta de um galho caído que limita o espaço para o tráfego.

A Unidade de Praças e Jardins informou que não possui registro de solicitação com este endereço, mas vai verificar e tomar as providências necessárias. “Ressalta-se que o munícipe deve sempre registrar a solicitação por meio do SAC – 3475-9024”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

