Árvore danifica calçada e sarjeta no Jardim da Balsa II

Uma árvore localizada entre dois terrenos na Rua Rio das Velhas, no Jardim da Balsa II, em Americana, tem gerado incômodo na vizinhança. Segundo eles, a raiz trincou as pedras da calçada e da guia, e o tronco aparenta estar podre.

Raízes danificaram a calçada e a sarjeta; moradores acreditam que tronco esteja podre – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ao redor da árvore frequentemente há lixo e entulho. Esses objetos, segundo os moradores, atraem ratos, além de animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões.

Proprietário de um dos terrenos, Celso Pascholette, de 33 anos, pede pela retirada da árvore. “Ela quebra a calçada e abriga entulho. Todos estão incomodados”, explicou.

Questionada, a Prefeitura alegou desconhecer o problema, mas informou que uma equipe irá até o local para checar a reclamação dos moradores.

