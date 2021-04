Árvore condenada oferece riscos no Santa Cruz

Moradora diz que árvore corre risco de cair e ainda atrapalha para entrar e sair com o veículo

Uma árvore condenada por cupins está prestes a cair em cima da garagem da residência de Rosemary de Fátima de Lara Ienaga, de 45 anos, no Jardim Santa Cruz, em Americana.

Moradora diz que árvore corre risco de cair e ainda atrapalha para entrar e sair com o veículo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A árvore começou a ceder e apresentar problemas desde julho do ano passado, quando ela protocolou a reclamação na prefeitura. Desde então, já foram feitas duas vistorias municipais e elaborado laudo técnico atestando a necessidade de retirada da árvore.

“Eu já liguei lá duas vezes e informaram que o meu pedido está na fila, mas sem previsão de quando vai ser atendido. A prefeitura disse que só está com um caminhão, mas já tiraram outra árvore na esquina de casa, na mesma rua”, explicou.

Atualmente, Rosemary precisa levantar os galhos para entrar na garagem. Ela ainda se preocupa com risco das chuvas provocarem um acidente elétrico com os galhos envolvidos na fiação do poste.

A prefeitura foi questionada sobre o assunto, mas não se pronunciou sobre o problema da árvore e quando vai ser feita a sua remoção.

