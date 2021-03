Árvore atrai morcegos e preocupa no Jardim Santana

Morcegos e galhos que enroscam em fios de energia elétrica são dois problemas acarretados por uma árvore em frente ao número 394, na Rua Dr. João Zanaga, no Jardim Santana, em Americana.

Além dos morcegos, os galhos nos fios também preocupam moradores próximos – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os moradores reclamam da situação e pedem a poda à Prefeitura desde 2010. “Todos os dias os vizinhos têm que limpar as fezes dos morcegos, que podem trazer doença”, disse uma das moradoras do entorno.

A doença mencionada pela mulher é a histoplasmose, adquirida por um fungo presente nas fezes e transmissível via respiração. Outra razão para pedir a poda é que os moradores ficam preocupados todas as vezes que chove ou venta forte, porque os galhos estão enroscados nos fios.

Questionada, a Prefeitura de Americana não se manifestou sobre o problema até o fechamento da reportagem.

