Árvore atinge altura dos fios elétricos e causa preocupação

A falta de poda de árvore na Rua das Poncianas, na altura do número 1060, no Jardim Glória, em Americana, é alvo de preocupação e insatisfação entre os moradores da região.

Galhos da árvore estão na altura dos fios de energia elétrica e morador teme pelos riscos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Antes mesmo de se mudar para o local, um pouco mais de 3 meses, o autônomo Gustavo Henrique Cardoso, de 35 anos, decidiu protocolar um pedido junto à prefeitura para que a poda fosse feita. “Enquanto fazíamos as visitas à casa, percebemos que os galhos estavam na altura dos fios elétricos”, relembra o autônomo.

Agora, já morando no imóvel, Gustavo se preocupa com as possíveis consequências. “Além do perigo de romper o fio, danificar alguma coisa na casa, tem a chance até mesmo de um galho seco cair em algum carro ou pedestre”, disse Cardoso.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que a árvore foi vistoriada por um técnico da Unidade de Praças e Jardins e está na programação dos próximos dias para realização da poda.

