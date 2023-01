Artistas lamentam morte de Odair Berranteiro: “Continua vivo na alma de todos”

Cesar Menotti, Gustavo Mioto e Solimões estão entre os que manifestaram pesar pela perda do ícone da Festa do Peão de Americana

Diversos artistas lamentaram a morte de Odair José Felício, de 48 anos, popularmente conhecido como Odair Berranteiro, que ocorreu na madrugada de domingo (15). Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, Ferrugem, Gustavo Mioto e Solimões, que faz dupla com Rionegro, estão entre os cantores que manifestaram o pesar pela perda da figura carismática da Festa do Peão de Americana.

Jorge & Mateus e o berranteiro Odair José – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

As manifestações de carinho por Odair foram feitas nos comentários da publicação do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), que informou a morte através de uma nota no Instagram. Uma das mensagens de destaque foi a de Solimões, que desejou paz. “O Odair Berranteiro nunca morre. Missão cumprida, mas continua vivo na alma de todos. Que Deus dê a paz para todos que ficaram. Odair foi com Deus”, comentou.

Odair era bem querido por Solimões e seu parceiro, Rionegro. Ele foi convidado pela dupla a participar do clipe da música Playboy Fazendeiro, lançado em 2015, no qual foi protagonista do vídeo, justamente com o seu berrante.

Odair, que era portador da síndrome de Down, sempre gostou de estar no meio dos artistas. O presidente do CCA, Beto Lahr, relembra o início do vínculo dele com a instituição, no início dos anos 2000. A relação começou com as idas de Odair à loja do clube.

“Ele começou a ir lá porque tem berrante, botina, por causa da Festa do Peão, que ele era apaixonado. Ele apareceu lá, daquele jeitinho dele, miudinho, e logo chegou a Festa do Peão e levamos ele. Ele se sobressaiu, todo mundo gostou dele, tocou berrante e falou no microfone. Foi melhor a cada ano”, disse.