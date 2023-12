Arsenal de guerra apreendido em Jundiaí pode ter relação com ataques na região

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo apreenderam um arsenal de guerra em Jundiaí, na última terça-feira (5). Um homem foi preso.

Foram localizadas duas armas de fogo anti-blindagem .50, um fuzil 7.62 mm, explosivos, equipamento para detonação e munições de diversos calibres.

De acordo com a investigação, as armas podem ter sido usadas em ataques contra carros-fortes ocorridos na região, em um tipo de ação criminosa conhecida como “novo cangaço”.

Arsenal de guerra foi apreendido em Jundiaí – Foto: Deic-SP / Divulgação

A ação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica). As apurações tiveram início há um mês e o objetivo era identificar integrantes de uma quadrilha especializada em roubos em bases de guarda de valores.

As informações indicaram uma possível movimentação logística de armas e explosivos para a realização de um novo assalto.

De acordo com o departamento, os levantamentos apontaram para um dos responsáveis pela logística do grupo criminoso e os policiais prepararam um cerco em um imóvel de Jundiaí.

O suspeito acabou abordado quando chegava ao local em um Ford Ka. No veículo foram encontrados carregadores de fuzis. O restante do material estava dentro do imóvel.

Na última terça-feira, o ex-secretário de Esportes de Sumaré, Bruno César Pereira, o Bruno Evoke, de 37 anos, foi preso na manhã de terça-feira (5), suspeito de participar do ataque a um carro-forte em Cosmópolis, no dia 13 de novembro.

Demétrios Gondim Coelho, delegado da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, que apura os casos, disse que os integrantes da quadrilha são separados por funções.

Polícia investiga ligação de grupo com roubos praticados na região – Foto: Deic-SP / Divulgação

“Apuramos que os envolvidos nos ataques não são da região, mas de cidades próximas a São Paulo, de outros estados e até com conexões fora do País. Iremos realizar o confronto balístico entre as armas e munições apreendidas em Jundiaí com as munições localizadas nas últimas ações criminosas realizadas na região”, explicou o delegado.

Região vive série de ataques

O assalto em Cosmópolis foi o quarto ataque contra carros-fortes nas rodovias da região, em menos de seis meses. A Polícia Civil considera a possibilidade de que os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha.

Em 16 de maio, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Na noite de 15 de agosto, um bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes, também no trecho de Santa Bárbara. Foram roubados R$ 2 milhões.

Por fim, no dia 11 de setembro, um carro-forte foi atacado por criminosos na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves, provocados por estilhaços da explosão. Ao todo, foram levados R$ 2,4 milhões.