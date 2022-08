Arrecadação de impostos federais tem a maior alta em cinco anos em Americana

Americana teve uma alta considerável na arrecadação de impostos federais, segundo dados da Receita Federal de Piracicaba compilados no Informativo Socioeconômico do município. Foram R$ 946 milhões, no ano passado, contra R$ 717 milhões, em 2020, um aumento de 31%.

O resultado foi o maior dos últimos cinco anos. Para se ter uma ideia, a arrecadação, em 2020, cresceu apenas 2,8% em relação a 2019, que teve queda de 1,3% na comparação com 2018.

Os valores representam o quanto de receita Americana gerou para a União referente aos tributos federais. Uma parte desses recursos volta ao município na forma de repasses como o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e outra, fica com a União.

É o mesmo que acontece com o IRRF (Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte). Ficam no município, os valores pertencentes à folha de funcionários da administração. E os pagamentos provenientes da declaração anual do imposto de renda são destinados à União.

Auditor fiscal e delegado da Receita Federal, em Piracicaba, Vitório de Jesus Brunheroto afirma que parte do aumento da arrecadação, no ano passado, é justificada pela inflação do período. “Mas houve também acréscimo real, o que significa que este é o crescimento do valor arrecadado já com a subtração da inflação calculada pelo IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo]”, explica.

De acordo com o auditor fiscal, a alta da arrecadação se deve, principalmente, pelo adiamento do pagamento dos tributos no decorrer da pandemia da Covid-19, além do crescimento dos indicadores macroeconômicos, bem como recolhimentos extraordinários feitos por empresas que registraram números maiores que os previstos.

O montante arrecadado, afirma o delegado da Receita, destina-se ao custeio da máquina pública, não se atrelando a uma utilização pré-determinada. “Já as chamadas contribuições têm destinações específicas, não podendo ser utilizadas para outros fins, a exemplo das contribuições destinadas a seguridade social”, conclui.

Total arrecadado nos últimos cinco anos

2021 – R$ 946 milhões

2020 – R$ 717 milhões

2019 – R$ 697 milhões

2018 – R$ 706 milhões

2017 – R$ 695 milhões

Fonte: Delegacia da Receita Federal de Piracicaba