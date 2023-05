Arraiá do Liberal tem segunda edição no próximo final de semana

Celebração será em frente à sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, com início às 18h na sexta e às 16h no sábado

A 2ª edição do Arraiá do LIBERAL acontece na próxima semana, na sexta-feira e sábado. Após o sucesso do evento em 2022, realizado em comemoração aos 70 anos do jornal, a festa segue. A celebração será em frente à sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, com início às 18h na sexta e às 16h no sábado.

No ano passado o evento atraiu cerca de seis mil pessoas em dois dias – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com entrada gratuita, o Arraiá contará com atrações musicais e comidas típicas, além de premiações solidárias. Para este ano, o evento terá uma estrutura maior, com um palco ampliado, mais mesas e um número maior de pessoas trabalhando – funcionários do grupo atuando de forma voluntária.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O objetivo é arrecadar recursos para entidades de Americana, por meio da venda de comidas e bebidas. Neste ano, oito associações serão beneficiadas: Apae Americana (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Anjos da Alegria, Anjos Peludos, Rotary Club Americana-Ação, Doulas Primavera, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Missão Jeito de Ser, além da Paróquia Santa Rita de Cássia.

Para a realização, o trecho da rua em frente à empresa, na altura do número 875, será fechado. Na sexta se apresenta a cantora Elis Lahr, enquanto no sábado sobem ao palco as duplas Dany & Diego e Danilo & João Ricardo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

SOLIDARIEDADE

“No próximo fim de semana, vamos fazer o nosso 2º Arraiá do Liberal, ele é solidário em prol das entidades e o intuito do jornal é trabalhar desta forma, ajudando. A gente convida a população de Americana a participar, a entrada é gratuita e é só consumir para poder ajudar “, disse o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.

Em 2022, cerca de seis mil pessoas participaram dos dois dias de evento, que arrecadou R$ 78 mil, valor dividido entre as entidades. Além das atrações, haverá o Show de Prêmios Solidário. Em cada um dos dias, serão sorteados dois cupons de R$ 500 cada, além de outros prêmios.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.