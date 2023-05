Arraiá do LIBERAL tem início nesta sexta-feira

Arraiá terá diversas barracas com comidas típicas e bebidas - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Está tudo pronto para a segunda edição do Arraiá do LIBERAL, que começa nesta sexta-feira, às 18h, com várias atrações musicais, bebidas e rodadas com shows de prêmios. Na edição deste ano, o foco será voltado para as oito entidades que vão participar nas barracas com comidas típicas, bebidas e diversão. A renda será voltada para os respectivos atendimentos assistenciais prestados por estas instituições.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A festança ocorre em frente à sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, 875, na Vila Santa Catarina, em Americana.

O diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani, espera que se repita o sucesso do evento que começou no ano passado, em comemoração dos 70 anos do LIBERAL, e contou com cerca de 6 mil pessoas nos dois dias.

“No ano passado, as pessoas gostaram do evento e já comentavam sobre a próxima edição. Para o Arraiá deste ano, preparamos um pouco mais de estrutura, com mais mesas e cadeiras”, disse Giuliani.

Sobre as comidas, o Rotary Club Americana – Ação ficará responsável pela barraca do pastel, enquanto a Missão Jeito de Ser vai comercializar espetinhos, cuscuz e pesca. A Quase Paróquia Santa Rita de Cássia venderá porções de frango e batata. Já a Apae de Americana (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) fica responsável pelos churros, maçã do amor, canjica, pipoca, morango no espeto, vinho quente e quentão.

Além destas, a Fraternidade Imaculada venderá lanches de calabresa e linguiça, a ONG Anjos Peludos fica com cachorro-quente e milho verde e a Anjos da Alegria vai cuidar da prisão e do correio elegante. As Doulas Primavera ficarão com os caldos de abóbora, mandioca, quenga, vegano e canja.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Por fim, o Peninha Bistrô terá lanche de pernil e o LIBERAL ficará responsável pela barraca das bebidas durante o evento.

A animação musical ficará por conta de Elis Lahr nesta sexta. No sábado, as atrações artísticas serão as duplas Danilo & Ricardo e Dany & Diego.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

SHOW DE PRÊMIOS. Com a ajuda de parceiros, o LIBERAL preparou uma extensa programação de show de prêmios, que começa às 19h de hoje e terá rodadas a cada 15 minutos, sendo que a última está prevista para 22h30, com prêmio de R$ 500 em dinheiro.

Amanhã, o evento recomeça às 16h, com venda para o show de prêmios. A primeira rodada deve começar às 15h e a última às 23h, também com R$ 500 para cartela cheia. Nas jogadas também haverá convites para cinema, eletrodomésticos e rodízios de pizza, entre outros. (Colaborou Lucas Ardito)