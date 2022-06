‘Arraiá do LIBERAL’ reúne mais de mil pessoas na primeira noite

Do começo da festa, às 18 horas, até o fim da celebração, às 23 horas, a rua foi tomada por pessoas - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Mais de mil pessoas prestigiaram a primeira noite do “Arraiá do LIBERAL”, nesta sexta-feira, em Americana. A festa junina promovida pelo jornal para celebrar seus 70 anos aconteceu em frente à sede do grupo, na Rua Tamoio, e teve show de Enok Virgulino. O evento continua hoje, a partir das 16 horas, com comidas típicas e apresentações de Norton Costa, Luís Miguel & Daniel e Orquestra Sanfônica.

Do começo da festa, às 18 horas, até o fim da celebração, às 23 horas, a rua foi tomada por pessoas que curtiram muita música, brincadeiras, bingo, comidas e bebidas típicas.

Aos 65 anos, Cleide Amaral veio de Sumaré para aproveitar a celebração. Para ela, a festa estava “ótima”, principalmente a comida. A reportagem, porém, teve que interromper a entrevista para deixá-la fazer uma de suas atividades preferidas: dançar forró.

Diferente dela, Rosa Maria Catenacci preferiu ficar sentada enquanto Enok Virgulino agitava a pista de dança com clássicos do forró brasileiro e do baião. “Eu não sei dançar”, disse brincando ao LIBERAL.

Mesmo assim, Rosa foi só elogios: “estou gostando de tudo. Da música, da comida e de todo esse movimento”. Ela definiu como prato favorito o frango e a polenta, que estavam sendo servidos na barraca do Cijop (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva).

Já para Jeferson Brinati, 18, o pastel da Cruzada das Senhoras Católicas Dispensário Santo Antônio foi o mais gostoso, assim como o churros vendidos pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). “Eu estou gostando muito. Há tempos que eu não participava de uma festa junina”, disse.

Show de Enok Virgulino animou o público presente no primeiro dia de celebração – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

JOGO. Outro ponto alto do Arraiá foi o bingo, que chegou a vender mais 160 cartelas. Tatiana Ancelmo, funcionária do LIBERAL, foi uma das afortunadas e comemorou o chuveiro que ganhou.

Ver a festa cheia fez Fernando Giuliani, diretor comercial do LIBERAL, ficar satisfeito. “Mais de mil pessoas passaram pelo Arraiá. As pessoas comemoraram, comeram e as entidades tiveram sucesso nas vendas. Esperamos mais para a segunda noite”.