‘Arraiá do LIBERAL’ marca festa de 70 anos da empresa

Enok Virgulino, Norton Costa e a Orquestra Sanfônica são as atrações musicais do evento nos dias 3 e 4 de junho

A quermesse do Grupo Liberal, que será realizada para comemorar os 70 anos de história do LIBERAL, tem música garantida com shows confirmados do músico Enok Virgulino, que traz o melhor do forró na sexta-feira, dia 3.

O sertanejo Norton Costa e a Banda Orquestra Sanfônica prometem agitar a noite de sábado, dia 4. A festa vai contar, ainda, com comidas típicas e brincadeiras juninas, além de bingo e quadrilha. Aberto ao público, com entrada gratuita, o “Arraiá do LIBERAL”, acontece das 18h às 23h, em frente à sede do grupo, na Rua Tamoio, na Vila Santa Catarina, em Americana.

Festa comemora os 70 anos do LIBERAL – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As comidas típicas estão sob responsabilidade de seis entidades e instituições da cidade para arrecadação de fundos. A barraca do Rotary Americana – Ação vai vender espetinhos e torresmo e a Cruzada das Senhoras Católicas Dispensário Santo Antônio ficam com os pastéis.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já o Cijop (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva) oferece frango a passarinho, polenta frita, milho e derivados, churros e crepe. A ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos venderá cachorro-quente.

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Americana vai vender espetinho de uva e morango com chocolate, maçã do amor, churros, vinho quente e quentão. O grupo Anjos da Alegria fica por conta das brincadeiras juninas correio elegante e cadeia.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Os comerciantes localizados na rua do Grupo Liberal também entram para a festa. O Peninha Café e Bistrô vai vender lanche de pernil, batata frita, batata no molho e canjica. Para os amantes de comidas fitness, a loja Firme e Forte prepara chips de batata doce, chips de inhame, milho torrado e cuscuz mole.

CUPONS

Os assinantes encontrarão cupons nas edições impressas do jornal para apresentar no evento e ganhar cartelas para participar do bingo. As cartelas do jogo também serão comercializadas na quermesse. A ideia de promover o evento em comemoração ao aniversário do LIBERAL, que completa 70 anos na quarta-feira, dia 1º, veio da tradicional Cantata de Natal realizada anualmente em frente à sede do jornal.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

“Pensamos em fazer a festa até como presente para o nosso leitor, para o pessoal que gostava de vir ao jornal assistir à cantata. Nossa expectativa é que vão passar mais de duas mil pessoas nos dois dias de evento”, diz o diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani.

Ele acrescenta que a festa tem parceria com a Prefeitura de Americana e vai ter à disposição mesas e cadeiras.

O diretor comercial destaca ainda que o evento também terá um ponto exclusivo para coleta de agasalhos que serão doados, posteriormente, para entidades do município.

ARRAIÁ DO LIBERAL

03/06 Sexta

Enok Virgulino

04/06 Sábado

Norton Costa e a Banda Orquestra Sanfônica

Horário

Das 18h às 23h

Onde

Rua Tamoio, altura do nº 875, na Vila Santa Catarina, em Americana

Entidades participantes

Rotary Americana – Ação

Cruzada das Senhoras Católicas Dispensário Santo Antônio

Cijop

Anjos Peludos

Apae Americana

Anjos da Alegria